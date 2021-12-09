Следствие попросило об аресте владельца компании «Рив Гош» Майера

Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении владельца «Рив Гош» и совладельца ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера. Об этом в четверг, 9 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Ходатайство было зарегистрировано Московским районным судом Санкт-Петербурга.

Днем ранее Мейера и его супругу Инну, которая является его деловым партнером, задержали по делу о мошенничестве.

Дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования» было возбуждено еще в 2017 году на основании заявления представителя Сбербанка.

Супругов подозревают в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, которые они получили на развитие бизнеса.

В тот же день представители Сбербанка отметили, что намерены взыскать задолженность по кредитному договору в соответствии с законом.

Также в рамках этого дела ранее был арестован один из крупнейших акционеров «Юлмарта» Дмитрий Костыгин, но позже его отпустили, и он уехал за границу.

«Юлмарт» с 2016 года находится в состоянии конфликта между Дмитрием Костыгиным, Августом Мейером (владеют 61,5%) и Михаилом Васинкевичем (38,5%). Из-за этого некогда крупнейший в России интернет-ритейлер с начала 2020 года фактически прекратил работу.