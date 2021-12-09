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Генпрокурор России оценил борьбу с коррупцией в надзорных органах

Генпрокурор Краснов оценил борьбу с коррупцией в надзорных органах
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Генеральный прокурор России Игорь Краснов, комментируя коррупцию в надзорных органах, заявил, что за полгода в стране уволено 19 прокуроров, еще 18 попали под уголовные дела.

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«За прошедшие полгода к уголовной ответственности привлечено 18 прокуроров, 19 уволено в связи с нарушением присяги, еще 48 наказаны за совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника. Моя личная позиция при выявлении так называемых решал в прокурорских рядах до предела проста: мало никому не покажется», — приводит 9 декабря «РИА Новости» слова Краснова.

Он добавил, что все обращения в ведомство о признаках коррупционного поведения, включая сообщения СМИ, тщательно разбираются в рамках служебных проверок, а при наличии признаков преступления инициируется возбуждение уголовных дел.

Ранее в этот день начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко заявил, что в России отмечается рост рисков хищения бюджетных средств в пандемию. По его словам, больше всего коррупции подвержены сферы образования и здравоохранения.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 9 декабря заявил, что за девять месяцев 2021 года ущерб от коррупционных преступлений составил 13 млрд рублей. По его словам, число уголовных дел о коррупции в текущем году выросло на 15%.

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