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МИД России приступил к проработке поручений по итогам встречи Путина и Байдена

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Министерство иностранных дел РФ приступило к проработке поручений по итогам разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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«Эти поручения имеют долгосрочную основу. Безусловно, после каждого саммита, будь то российско-американский или саммит с участием представителей других стран, МИД приступает к проработке его итогов. Так было и есть и в этот раз, поэтому, конечно, все это ведется», — заявила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Онлайн-саммит глав государств по защищенному каналу видеосвязи прошел вечером 7 декабря. Беседа политиков длилась два часа.

В Кремле заявили, что разговор носил откровенный и деловой характер. В ходе разговора главы государств смогли обсудить ситуацию на Украине, расширение НАТО на восток, реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, международную повестку, а также договорились продолжать диалог между странами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» указал на то, что после переговоров говорить о потеплении в отношениях России и США пока не приходится. Вместе с тем он отметил, что лидеры условились назначить доверенных представителей по стратегическим вопросам безопасности в Европе.

Байден обратил внимание на якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшего ухудшения обстановки. Он также призвал к деэскалации ситуации. При этом советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров заявил о наличии у Украины «конструктивных идей» по дипломатии с РФ.

Со своей стороны президент России подчеркнул недопустимость перекладывания ответственности за происходящее на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

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