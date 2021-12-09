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В базу данных VGARus занесли 45 тыс. мутаций коронавируса

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45 тыс. геномов SARS-CoV-2 загружено в базу Роспотребнадзора. В архиве собраны мутации и фрагменты генома S-белка. Российскую национальную базу данных последовательностей вируса зарегистрировали в начале июня 2021 года, сообщает телеканал «Известия». Ее разработчиком выступает Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Базу данных регулярно пополняют медучреждения со всей страны.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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