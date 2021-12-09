В базу данных VGARus занесли 45 тыс. мутаций коронавируса

45 тыс. геномов SARS-CoV-2 загружено в базу Роспотребнадзора. В архиве собраны мутации и фрагменты генома S-белка. Российскую национальную базу данных последовательностей вируса зарегистрировали в начале июня 2021 года, сообщает телеканал «Известия». Ее разработчиком выступает Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Базу данных регулярно пополняют медучреждения со всей страны.

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