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Боец Оливейра выразил уверенность в своей победе над Порье

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Бразильский боец Чарльз Оливейра выразил уверенность в том, что победит американца Дастина Порье в предстоящем бое. О своих ощущениях перед поединком Оливейра 9 декабря рассказал каналу РЕН ТВ.

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«Когда я вступлю в октагон, я буду побеждать или умру с флагом нашей команды. В этот раз я останусь чемпионом. Пояс останется с нами. Я уверен в этом», — заявил Порье.

Оба бойца сейчас находятся на пике формы, поэтому обещают сверхинтересный и жесткий поединок.

«Это будет жестокий бой. Сомневаюсь, что продлится все 25 минут. Мы — два лучших парня в мире, а еще два самых опытных парня», — сказал Порье.

Ранее, 7 декабря, Порье заявил, что его триумф над Оливейрой «неоспорим».

Вспоминая яркие моменты в биографии двух титулованных спортсменов, которым предстоит сразиться в ночь с 11 на 12 декабря, их коллеги часто подчеркивали, что на счету американца и бразильца победы над самыми известными бойцами UFC.

Так, нокаут, в который Оливейра отправил Майкла Чендлера 16 мая, обсуждался фанатами и почитателями по всему миру. Кроме того, именно Порье в июле победил на турнире UFC 264 ирландца Конора Макгрегора, который не смог продолжить поединок после того, как сломал голеностоп.

Телеканал РЕН ТВ покажет трансляцию боя Оливейры и Порье. Российские телезрители смогут посмотреть поединок в прямом эфире в 02:00 мск 12 декабря.

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