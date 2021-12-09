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В Москве арестовали пытавшегося напасть на школу подростка

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Мещанский суд Москвы арестовал подростка, пытавшегося напасть на школу, расположенную в Глинистом переулке в столице. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщила пресс-служба суда.

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Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 дней — до 6 февраля 2022 года.

Злоумышленнику предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 213 УК РФ («Покушение на хулиганство с применением оружия по мотивам ненависти к обучающимся школы»).

Юноша был задержан 7 декабря. Как сообщал РЕН ТВ, сотрудники департамента образования обнаружили в соцсети «ВКонтакте» сообщение о том, что утром 7 декабря подросток собирается совершить теракт в школе. Юношу задержали у входа в учебное заведение. У него изъяли пневматический пистолет, три газовых баллона от пистолета и три ножа.

Ранее, в мае, президент России Владимир Путин поручил российским властям внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности учебных заведений. В тот же день стало известно, что депутаты Госдумы планируют обратиться к правительству с просьбой привлечь сотрудников Росгвардии к охране школ по всей стране.

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