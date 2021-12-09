Профессор назвал ключевой просчет стратегии США на Украине

Главная проблема политики США на Украине заключается в том, что Вашингтон заинтересован в использовании ситуации для «сдерживания России», а не в развитии Украины. Такое мнение высказал профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро.

В Вашингтоне, как считает эксперт, выступают за сохранение независимости Украины, однако связано это со стремлением не допустить воссоздания СССР.

«Поскольку главным вопросом американской политики на Украине является предотвращение возрождения бывшего соперника времен холодной войны, многие дурные стороны нынешнего украинского общества вроде роста этнического национализма, как правило, игнорируются правительством и СМИ США», — говорится в публикации Петро для журнала The National Interest.

Также профессор указал, что США начали проявлять безразличие к культурному плюрализму и региональному разнообразию украинского общества, когда почувствовали, что могут раз и навсегда «вывести» Украину из-под российского влияния.

«Эти примеры, а с ними и ряд других выявляют главную проблему американской стратегии в отношении Украины — речь не идет и никогда не шла об Украине; вопрос всегда был в сдерживании России», — написал Петро.

Политика США, как указал Петро, способствуют формированию зависимости Украины, что тормозит мирные усилия по Донбассу и приводит к большим экономическим потерям для Киева. Все это, как предположил профессор, может спровоцировать очередной виток холодной войны.

Днем ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о том, что США работают над тем, чтобы урегулировать сложившуюся вокруг России и Украины ситуацию дипломатическим путем.

По ее словам, об этом американский лидер Джо Байден открыто заявил президенту РФ Владимиру Путину. Заместитель пресс-секретаря также добавила, что власти США намерены объявить о проведении встреч на высоком уровне с участием представителей стран НАТО и России для обсуждения ее обеспокоенности относительно расширения альянса.

Днем ранее Байден заявил, что во время онлайн-саммита, который прошел 7 декабря, он предупредил Путина о готовности американской администрации ввести суровые экономические санкции в случае «вторжения РФ на Украину». Байден указал, что понимает возможность принятия Россией ответных мер.