ООПТ пересчитают в Волгоградской области

В Волгоградской области в 2022 году должны завершить инвентаризацию особо охраняемых природных территорий. Эксперты оценивают состояние природных комплексов и готовят рекомендации по изменению их границ или режима охраны.

В частности, после инвентаризации в этом году удалось расширить границы памятника природы «Белогорский Свято-Троицкий Каменнобродский монастырь». В него включили ценные растительные сообщества на меловых горах, в долине Иловли, участки нереста шемаи, занесенной в региональную Красную книгу.

Также статус ООПТ регионального значения получил Волгоградский ботсад. Это позволит организации выйти на новый уровень развития, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Кроме инвентаризации в следующем году для памятников природы определят охранные зоны. Одним из первых станет «Александровский грабен». Сейчас охраняемые природные территории занимают около 9% в Волгоградской области.

Этим летом в Волгоградской области была установлена новая плата за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения. Ее также решено взимать с тех, кто не проживает в местных населенных пунктах. Власти объяснили это повышением прожиточного минимума для трудоспособного населения области. Стоимость посещения природного парка не должна превышать 0,5% от этой величины.