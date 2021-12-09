Прямой эфир
Мир
МИД России приступил к проработке поручений по итогам встречи Путина и Байдена
Мир
СМИ опровергли вероятность введения США энергетических санкций против России
Общество
В Москву и Подмосковье пришли январские морозы
Интернет
В МВД подготовили проект о блокировке сайтов финансовых пирамид
Общество
Стоимость арестованного имущества коррупционеров впервые превысила ущерб
Мир
Посол Украины призвал канцлера ФРГ устроить «холодный душ» России
Общество
МВД захотело получать банковскую информацию для доследственных проверок
Мир
Кулеба заявил о готовности Украины пойти на уступки в отношениях с РФ
Спорт
Пекин выразил Канаде протест из-за дипломатического бойкота Олимпиады
Общество
Генпрокуратура РФ предложила добавить в законы термин «криптовалюта»

ООПТ пересчитают в Волгоградской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Волгоградской области в 2022 году должны завершить инвентаризацию особо охраняемых природных территорий. Эксперты оценивают состояние природных комплексов и готовят рекомендации по изменению их границ или режима охраны.

В частности, после инвентаризации в этом году удалось расширить границы памятника природы «Белогорский Свято-Троицкий Каменнобродский монастырь». В него включили ценные растительные сообщества на меловых горах, в долине Иловли, участки нереста шемаи, занесенной в региональную Красную книгу.

Также статус ООПТ регионального значения получил Волгоградский ботсад. Это позволит организации выйти на новый уровень развития, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Кроме инвентаризации в следующем году для памятников природы определят охранные зоны. Одним из первых станет «Александровский грабен». Сейчас охраняемые природные территории занимают около 9% в Волгоградской области.

Этим летом в Волгоградской области была установлена новая плата за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения. Ее также решено взимать с тех, кто не проживает в местных населенных пунктах. Власти объяснили это повышением прожиточного минимума для трудоспособного населения области. Стоимость посещения природного парка не должна превышать 0,5% от этой величины.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021