Захарова заявила о разваливании США системы международных отношений

США разваливают систему международных отношений, которая основана на роли ООН. Об этом 9 декабря на своей странице в Telegram сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Так она прокомментировала заявление помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, сказавшего о том, что текущая структура международных отношений, сформировавшаяся после Второй мировой войны, во главе которой стоит ООН, постепенно уходит в прошлое.

«Ровно то, о чем мы говорим уже года три: Штаты разваливают систему международных отношений, основанную на международном праве и центральной роли ООН, ради создания зоны собственного комфорта, в которой собираются единолично доминировать», — отметила Захарова.

Она пояснила, что с этой целью США организуют массовку в виде «саммита демократий», участники которого будут наделены почетным правом обслуживать интересы американского режима.



Захарова добавила, что высказывание Джейка Салливана можно оценивать по-разному — от циничного до хладнокровного, но одно можно отметить точно — «впервые за много лет американцы сказали честно».

1 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал междусобойчиком инициативу США по созыву «Саммита за демократию». Глава российского МИДа подчеркнул, что ответ Москвы на любые попытки вмешательства в дела страны всегда будет жестким.

«Саммит за демократию» запланирован на 9–10 декабря. США пригласили на него 110 стран, исключив Россию и Китай.