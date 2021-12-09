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В деле экс-губернатора Белозерцева обнаружили связь с контрактами по COVID-19

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Уголовное дело о взятках в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля связано, в частности, с предоставлением конкурентных преимуществ на аукционах контрактов по оказанию медицинских услуг в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом в интервью ТАСС сообщил 9 декабря начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

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По словам Курносенко, следствие установили, что Борис и Евгения Шпигель с директором ОАО «Фармация» Антоном Колосковым с помощью посредников Геннадия Маркова и Федора Федотова передавали Белозерцеву взятки в виде автомобиля« Мерседес-Бенц» V250D 4 MATIC стоимостью более 5 млн рублей, формально находящегося в лизинге ООО «Биотэк», наручных часов Breguet стоимостью как минимум 5 млн рублей и крупных денежных сумм.

Как уточнил Курносенко, уголовное дело в отношении Шпигеля и его супруги Евгении (ч. 5. ст. 291 УК РФ «Дача взятки»), Белозерцева (ч. 6. 290 УК РФ «Получение взятки»), а также Колоскова возбуждено в марте 2021 года. Также он добавил, что по этому делу проходят водитель губернатора Пензенской области Геннадий Марков и родной брат супруги Белозерцева, замдиректора бюджетного учреждения правительства области Федор Федотов (ч. 4. ст. 291.1 УК РФ «Посредничество при даче взятки»).

Курносенко добавил, что в настоящее время все фигуранты дела арестованы. По данным СК, с января по сентябрь 2020 года глава Пензенской области получил от Шпигеля, его супруги и других фигурантов дела взятки через посредников в денежном эквиваленте, а также иных ценностей в общей сложности на сумму более 31 млн рублей.

Белозерцева арестовали 22 марта. Ему и другим фигурантам уголовного дела было предъявлено официальное обвинение в получении и даче взяток в 31 млн рублей. Кроме этого в ходе обыска у экс-чиновника обнаружили незарегистрированное боевое оружие и боеприпасы к нему.

6 апреля адвокаты Белозерцева сообщили, что экс-губернатор признал факт получения 20 млн рублей от бизнесмена Шпигеля, однако деньги предназначались на избирательную кампанию.

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