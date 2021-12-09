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Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военного на границе с Арменией

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Минобороны Азербайджана сообщило в четверг, 9 декабря, о гибели военнослужащего ВС республики на границе с Арменией.

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«В результате очередной провокации, совершенной Вооруженными силами Армении ночью 8 декабря на Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб военнослужащий Асиф Алиев», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ответственность за возникшую напряженность лежит на «военно-политическом руководстве Армении».

Ранее, 8 декабря, военное ведомство Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций на границе с Арменией в Кяльбаджарском районе. В министерстве отметили, что обстрел продолжался в течение часа. При этом минобороны Армении опровергло заявление об обстреле.

26 ноября президент России Владимир Путин преподнес оливковую ветвь в качестве подарка президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьеру Армении Николу Пашиняну. Встреча лидеров в Сочи продлилась около трех часов и была приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года.

По итогам встречи было опубликовано совместное заявление. В нем указано, что стороны условились предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. Кроме того, достигнута договоренность о создании двусторонней комиссии по делимитации госграницы с последующей ее демаркацией при консультативном содействии РФ.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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