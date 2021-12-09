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В России за сутки выявили 30 209 случаев коронавируса

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За последние 24 часа в России выявили 30 209 случаев коронавируса. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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«За последние сутки в России выявлено 30 209 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1181 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 35 794 человека», — говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (2948), Санкт-Петербурге (2111) и Подмосковье (1616).

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировали 9 925 806 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 286 004 летальных исхода, выздоровел 8 637 861 человек.

Накануне в ВОЗ сообщили, что смертность от последствий COVID-19 во всем мире выросла на 10% по сравнению с предыдущей неделей. С 25 ноября по 5 декабря было зафиксировано около 52,6 тыс. смертей по всему миру. Однако ВОЗ добавила, что американский регион стал единственным, в котором зафиксировали рост и заболеваемости, и смертности.

За неделю врачи зафиксировали около 4,1 млн новых случаев COVID-19. При этом большой рост заболеваемости был выявлен в Африке (на 79%). В Американском регионе прирост отмечен в 21%. В других странах заболеваемость либо упала, либо практически не подверглась изменениям.

7 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России на данный момент привиты более 72 млн граждан. По его словам, 65 млн человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые специалисты называют штамм коронавируса «Омикрон» живой вакцинацией. Однако, по его словам, выводы о новом варианте делать рано.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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