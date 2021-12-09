Экран для поздравлений с Новым годом включат в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в ближайшие дни установят интерактивный видеоэкран, предназначенный для поздравлений с Новым годом жителей других городов. Он появится в Соборном переулке.

По словам главы управления наружной рекламы Артема Гусельникова, аналогичные экраны установят еще в 18 городах. Участником проекта в том числе станет Санкт-Петербург. Благодаря этой системе жители разных городов смогут обмениваться друг с другом поздравлениями и пожеланиями.

Оформление самого Ростова к праздникам завершится до 15 декабря. Перед Парком имени Горького уже установили новогоднюю елку. Ее должны украсить до 10 декабря, сообщает RostovGazeta.

Ранее власти города разместили тендер на покупку декораций для украшения города к Новому году. На эти цели планируется выделить 7,2 млн рублей.