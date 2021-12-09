Автобус с вахтовиками вылетел в кювет с трассы в Хабаровском крае

В Хабаровском крае вахтовый автобус НЕФАЗ с пассажирами вылетел с трассы. В результате аварии, произошедшей в среду, 8 декабря, пострадали три человека, сообщили «Известиям» в управлении ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.

ДТП произошло в поселке Солони Верхнебуреинского района в 20:00 (13:00 мск).

«Автомобиль НЕФАЗ (вахтовка) не справился с управлением, допустил опрокидывание в левую сторону по ходу движения. Пострадали три пассажира, они получили незначительные ушибы и ссадины. Всего в автомобиле находилось 10 человек. Пострадавшие доставлены в больницу города Чегдомына. Водитель был трезв», — рассказала начальник отдела пропаганды управления Татьяна Баталова.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

24 ноября сообщалось, что четыре человека получили травмы в результате ДТП с рейсовым автобусом рядом с Ухтой (Республика Коми). Водитель автобуса допустил съезд транспортного средства в кювет. Автобус следовал по дороге Сыктывкар–Ухта со стороны Водного. Водитель не справился с управлением, из-за чего автобус съехал с проезжей части в правую сторону. В момент аварии в салоне находились 19 пассажиров, четверо из них пострадали.