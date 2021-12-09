Прямой эфир
Общество
В Москву и Подмосковье пришли январские морозы
Интернет
В МВД подготовили проект о блокировке сайтов финансовых пирамид
Общество
У главы ставропольского ГИБДД Сафонова нашли еще 21 объект недвижимости
Общество
Стоимость арестованного имущества коррупционеров впервые превысила ущерб
Мир
Посол Украины призвал канцлера ФРГ устроить «холодный душ» России
Общество
МВД захотело получать банковскую информацию для доследственных проверок
Мир
Кулеба заявил о готовности Украины пойти на уступки в отношениях с РФ
Спорт
Пекин выразил Канаде протест из-за дипломатического бойкота Олимпиады
Общество
Генпрокуратура РФ предложила добавить в законы термин «криптовалюта»
Общество
МЧС еще не обнаружило тело последнего погибшего в шахте «Листвяжная»

Автобус с вахтовиками вылетел в кювет с трассы в Хабаровском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровском крае вахтовый автобус НЕФАЗ с пассажирами вылетел с трассы. В результате аварии, произошедшей в среду, 8 декабря, пострадали три человека, сообщили «Известиям» в управлении ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.

Скорость — вето: в России выросло число ДТП с тяжелыми последствиями
Каждого четвертого ребенка из попавших под колеса сбивают на регулируемом пешеходном переходе

ДТП произошло в поселке Солони Верхнебуреинского района в 20:00 (13:00 мск).

«Автомобиль НЕФАЗ (вахтовка) не справился с управлением, допустил опрокидывание в левую сторону по ходу движения. Пострадали три пассажира, они получили незначительные ушибы и ссадины. Всего в автомобиле находилось 10 человек. Пострадавшие доставлены в больницу города Чегдомына. Водитель был трезв», — рассказала начальник отдела пропаганды управления Татьяна Баталова.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

24 ноября сообщалось, что четыре человека получили травмы в результате ДТП с рейсовым автобусом рядом с Ухтой (Республика Коми). Водитель автобуса допустил съезд транспортного средства в кювет. Автобус следовал по дороге Сыктывкар–Ухта со стороны Водного. Водитель не справился с управлением, из-за чего автобус съехал с проезжей части в правую сторону. В момент аварии в салоне находились 19 пассажиров, четверо из них пострадали.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021