Театры и музеи Нижнего Тагила переоснастят

Власти Нижнего Тагила планируют провести в 2022 году техническое оснащение театров и информатизацию муниципальных музеев и библиотек. Об этом говорилось на заседании городской думы по социальной политике.

По словам начальника управления культуры Светланы Юрчишиной, Молодежный театр и Театр кукол третий год участвуют в гранте «Культура малой Родины». На следующий год направлено восемь заявок по обеспечению городских учреждений культуры грантовой поддержкой на средства из регионального бюджета. Также подана заявка на поддержку народно-художественных промыслов.

ТагилСити.Ру пишет, что жители и гости Нижнего Тагила в рамках проекта «Мастерские народных художественных промыслов» в будущем смогут посетить интерактивные экскурсии в шлемах виртуальной реальности. На их закупку уже выделена 151 тыс. рублей. А на 333 тыс. рублей закупили беспроводные наушники для пеших экскурсий.