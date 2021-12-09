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Экс-главный тренер «Зенита» Петржела объяснил ничью с «Челси»

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал ничью (3:3) в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

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«Радуюсь за «Зенит». Забили три гола «Челси», одной из самых сильных команд английского чемпионата. Это супер, отличный результат для «Зенита», — сказал Петржела газете «Спорт-Экспресс» 8 декабря.

При этом он указал на то, что, английский клуб не выпустил на матч самых сильных игроков, так как уже вышел в плей-офф ЛЧ.

По словам Петржела, игроки «Челси» не выступали сегодня так же сильно, как по ходу групповой стадии.

Тем не менее он отметил, что сложившаяся ничья — «суперрезультат, красивый результат для «Зенита».

8 декабря футболисты петербургского «Зенита» в добавленное время свели вничью (3:3) матч против англичан. Таким образом, россияне заняли третье место в группе Лиги чемпионов и выступят весной в Лиге Европы.

Главный тренер петербургской команды Сергей Семак оценил их игру против лондонского «Челси». По его словам, команда заслуженно вышла в евровесну.

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