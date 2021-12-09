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Генпрокуратура РФ предложила добавить в законы термин «криптовалюта»
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Генпрокуратура РФ предложила добавить в законы термин «криптовалюта»

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Генеральная прокуратура РФ хочет ввести в законодательство понятие «криптовалюта», чтобы упростить его правоприменение, сообщил «РИА Новости» генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

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Он пояснил, что судебная практика по уголовным делам идет по пути признания криптовалюты имуществом, то есть предметом взятки, но это не поможет сформировать единое и устойчивое правоприменение этого термина.

«Как полагаю, этому (формированию четкого применения в судебной практике. — Ред.) должно способствовать введение понятия криптовалют и иных виртуальных активов в уголовно-правовое пространство посредством закрепления соответствующих норм в законодательстве», — сообщил генеральный прокурор.

Генеральная прокуратура России предложила изменения в ряд нормативных правовых актов, которые позволят признать оборот криптовалюты предметом преступления, который можно арестовать и конфисковать, сказал Краснов в интервью.

Ранее, 3 декабря, сообщалось, что оказание финорганизациями услуг, связанных с криптоактивами, не отвечает интересам инвесторов и несет большие риски.

30 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что риски криптовалют из-за их высокой волатильности очень велики.

7 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не готова к признанию криптовалюты «биткоин», так как повода для этого нет. По его словам, приравнивание этой криптовалюты к деньгам может только навредить финансовой и экономической системам.

В июле 2020 года Путин подписал закон о регулировании цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют. Согласно документу, с 2021 года в стране разрешается проводить сделки с ЦФА, криптовалюты могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой. Запрещается использовать их как средство платежа.

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