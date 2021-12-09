Генпрокуратура РФ предложила добавить в законы термин «криптовалюта»

Генеральная прокуратура РФ хочет ввести в законодательство понятие «криптовалюта», чтобы упростить его правоприменение, сообщил «РИА Новости» генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Он пояснил, что судебная практика по уголовным делам идет по пути признания криптовалюты имуществом, то есть предметом взятки, но это не поможет сформировать единое и устойчивое правоприменение этого термина.

«Как полагаю, этому (формированию четкого применения в судебной практике. — Ред.) должно способствовать введение понятия криптовалют и иных виртуальных активов в уголовно-правовое пространство посредством закрепления соответствующих норм в законодательстве», — сообщил генеральный прокурор.

Генеральная прокуратура России предложила изменения в ряд нормативных правовых актов, которые позволят признать оборот криптовалюты предметом преступления, который можно арестовать и конфисковать, сказал Краснов в интервью.

Ранее, 3 декабря, сообщалось, что оказание финорганизациями услуг, связанных с криптоактивами, не отвечает интересам инвесторов и несет большие риски.

30 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что риски криптовалют из-за их высокой волатильности очень велики.

7 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не готова к признанию криптовалюты «биткоин», так как повода для этого нет. По его словам, приравнивание этой криптовалюты к деньгам может только навредить финансовой и экономической системам.

В июле 2020 года Путин подписал закон о регулировании цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют. Согласно документу, с 2021 года в стране разрешается проводить сделки с ЦФА, криптовалюты могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой. Запрещается использовать их как средство платежа.