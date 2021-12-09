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Специалисты отметили эффективность «Спутника V»

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В Российском фонде прямых инвестиций считают «Спутник V» самой безопасной вакциной, сообщает телеканал «Известия».

Специалисты отметили эффективность препарата. В качестве примера эксперты привели ситуацию в Венгрии, где эффективность «Спутника V» составила 98%.

Исследования показали, что вероятность умереть от COVID-19 у привитых в 130 раз меньше, чем у невакцинированных. Опыты доказали высочайший уровень защиты среди пяти вакцин, которые тестировались.

В Гондурасе проводят испытания комбинации «Спутника V» и Pfizer. Результаты исследований опубликуют в следующем году. Российский препарат используют в качестве бустера для Pfizer.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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