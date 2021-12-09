РФПИ рассказал об эффективности «Спутника Лайт» как бустера к другим вакцинам

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал в интервью «Известиям», что российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» показала себя эффективной как бустер к иностранным препаратам.

«Активно используется не только наша двухкомпонентная прививка «Спутник V», но и «Спутник Лайт», который является и отдельной успешной вакциной, и бустером, в том числе для других вакцин», — отметил Дмитриев.

Он напомнил, что недавно Аргентина зарегистрировала «Спутник Лайт» как универсальный бустер для других вакцин и даже президент Аргентины привился этим российским препаратом.

«Это сделали и Эмираты, и Филиппины. Самые последние данные показывают, что это самая лучшая, самая эффективная и безопасная вакцина в мире», — подчеркнул глава РФПИ.

Он указал, что испытания эффективности от комбинации этих двух препаратов проводятся в Гондурасе и в ряде стран на Ближнем Востоке.

По словам Дмитриева, уже в следующем году бустеров потребуется больше, чем первоначальной вакцины.

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«Мы привлекаем средства стран, которые никогда не инвестировали в РФ»