Минюст США попросил граждан высказаться о правках в закон об иноагентах

Минюст США выпустил уведомление о предлагаемых изменениях к закону о регистрации иностранных агентов (FARA) и вынес на общественное обсуждение новые правки. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в среду, 8 декабря.

«Мы рады начать процесс нормотворчества, запросив мнения широкого круга заинтересованных сторон в FARA, включая группы общественных интересов, которые полагаются на раскрытие информации в рамках FARA для поддержки своей миссии», — цитирует ведомство помощника генерального прокурора Мэтью Г. Олсена из отдела национальной безопасности минюста.

По его словам, эффективное и действенное соблюдение FARA имеет решающее значение для обеспечения прозрачности усилий по иностранному влиянию и для поддержки демократии.

Отмечается, что минюст распространил 12-страничный опросник с 19 новыми правилами, который можно будет публично комментировать до принятия окончательных решений.

Нововведения предполагают пересмотр некоторых послаблений для юристов, коммерческих компаний и лиц, которые занимаются религиозными или научными исследованиями. Также планируются, что новые правила коснутся соцсетей и других технологий, не попавших в предыдущие версии закона.

Департамент приветствует комментарии от адвокатов, практикующих право в этой области, групп общественных интересов, а также всех, кто заинтересован в надлежащем администрировании и обеспечении соблюдения требований FARA по раскрытию информации и маркировке, отмечается на сайте министерства.

Согласно закону об иноагентах США (FARA), лица, осуществляющие свою деятельность как агенты иностранных государств, должны регистрироваться в американском минюсте и публично отчитываться о своей деятельности.

В ноябре 2017 года журналисты российского телеканала RT были лишены аккредитации при конгрессе США, в связи с тем что компания T&R Productions, LLC (T&R), обслуживающая американское отделение RT, была зарегистрирована как иностранный агент в США. Президент России Владимир Путин назвал данное решение со стороны США атакой на свободу слова.