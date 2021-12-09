МВД захотело получать банковскую информацию для доследственных проверок

Министерство внутренних дел РФ подготовило законопроект, согласно которому будет установлен единый механизм получения банковских сведений для проведения доследственных проверок. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

По его словам, мотивом к такому предложению послужила проблема со своевременным получением МВД сведений, составляющих банковскую тайну, а также других сведений, которые кредитные организации обязаны охранять в соответствии со ст. 26 федерального закона «О банках и банковской деятельности» и ст. 857 Гражданского кодекса РФ.

«ГУЭБиПК МВД России разработан законопроект, предусматривающий единый прозрачный механизм получения сведений в кредитных организациях исключительно по судебному решению», — сказал Курносенко.

По действующему законодательству, уточнил начальник ГУЭБиПК, МВД привлекается к расследованию вывода денег за границу после того, как у банка отзывают лицензию на осуществление банковской деятельности. Однако к этому времени чаще всего активы уже похищены, первичная документация уничтожена, а лица, совершившие противоправные деяния, скрылись.

Посредством введения правок в законодательство в МВД надеются получить сведения о деятельности кредитных организаций, а также проводимых проверках и выявленных нарушениях.

По словам начальника управления, это позволит на новом, более качественном уровне фиксировать следы преступлений, совершенных с использованием информационных технологий.

В четверг стало известно, что с начала 2021 года в интернете появилось 15,5 тыс. лжебанков, которые маскируются под сайты кредитных организаций. В частности, в ноябре их число выросло до 6,9 тыс.

Типовой сценарий кибератаки следующий: злоумышленники от имени банка отправляют жертве поддельное/фишинговое e-mail-сообщение, СМС-уведомление или вступают в диалог в социальных сетях. Там в процессе коммуникации под различным предлогом отправляют жертве ссылку/QR-код, ведущие на фишинговый сайт, по внешнему виду полностью имитирующий сайт финансовой организации. Данные жертвы или реквизиты доступа в личный кабинет либо используются злоумышленниками для дальнейших кибератак, либо перепродаются на черном рынке как востребованный товар.