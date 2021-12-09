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Стоимость арестованного имущества коррупционеров впервые превысила ущерб

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Стоимость арестованного и изъятого имущества коррупционеров впервые превысила установленный ущерб, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

По его словам, вопросы взыскания в бюджет преступно нажитого имущества неизменно находятся в зоне повышенного внимания.

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«Впервые за последние годы стоимость арестованного и изъятого имущества по уголовным делам, по которым следственными органами приняты процессуальные решения, за девять месяцев этого года превысила размер установленного ущерба», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Так, активов было изъято на 53,8 млрд рублей, а сумма ущерба оценивается 53,2 млрд рублей. При этом, как отметил генпрокурор, добровольно возмещено еще 15 млрд рублей.

Глава ведомства пояснил, что это произошло, поскольку арест имущества предполагается не только в целях возмещения ущерба, но и для обеспечения исполнения наказания, в частности, в виде штрафа.

При этом сумма, взысканная через суды с коррупционеров, выросла с начала года в шесть раз, до 727 млн рублей, рассказал Краснов. При этом в казну взысканы административные штрафы на сумму 376 млн рублей, что на 80 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее, 9 декабря, сообщалось, что глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин назвал сумму ущерба за девять месяцев 2021 года от коррупционных преступлений — он составил 13 млрд рублей. По его словам, число уголовных дел о коррупции в текущем году выросло на 15%.

Бастрыкин указал, что на сегодняшний день в России борьба с коррупцией ведется «последовательно и системно» и включает в себя широкий диапазон принимаемых мер.

30 августа сообщалось, что в России был побит восьмилетний рекорд по количеству выявленных коррупционных преступлений. Такие данные были опубликованы в сборнике Генпрокуратуры «О состоянии преступности в РФ за январь–июль 2021 года».

Генпрокуратура констатирует, что почти половина таких преступлений, а именно 12,1 тыс., приходится на факты взяточничества, массив которых за семь месяцев увеличился на 27,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

16 августа президент России Владимир Путин поручил выработать предложения о привлечении к ответственности временно исполняющих обязанности должностных лиц субъектов РФ за несоблюдение антикоррупционных стандартов.

Глава государства подписал документ о национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы. Согласно указу, лица, занимающие отдельные должности, будут временно ограничены в правах за увольнение с государственной или муниципальной службы в связи с несоблюдением антикоррупционных стандартов.

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