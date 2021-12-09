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У главы ставропольского ГИБДД Сафонова нашли еще 21 объект недвижимости

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У главы управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, обвиняемого в получении взяток, помимо особняка с «золотым унитазом» нашли еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, рассказал 9 декабря генпрокурор России Игорь Краснов.

Отмечается, что все имущество оформлено как на Сафонова, так и на членов его семьи. Все это планируется обратить в доход государства.

Кроме того, по делу проходят также ряд подчиненных главы управления ГИБДД.

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И при чем тут позолоченные унитазы и неудачный дизайн интерьеров

«Стоит уточнить, что к уголовной ответственности по данному делу привлекается не только указанный вами обладатель дорогостоящей недвижимости, но и ряд его подчиненных, которые тоже аскетичным образом жизни похвастаться не могут», — цитирует Краснова «РИА Новости».

Он отметил, что общая стоимость имущества, приобретенного всеми подозреваемыми в период службы превышает сотни миллионов рублей.

Ессентукский городской суд 21 июля арестовал Алексея Сафонова на два месяца. Его и шестерых участников возглавляемой им группы, а также четырех гражданских лиц задержали 20 июля за получение взятки на общую сумму более 19 млн рублей. По факту получения взятки в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Главе регионального управления ГИБДД грозит до 15 лет тюрьмы.

В этот же день СК опубликовал видео с места проживания полковника УГИБДД в Ставрополе. На записи показаны золоченые детали интерьера и лепнина, дом обставлен дорогой мебелью. В ванной комнате можно заметить отделанные золотом раковины и унитазы.

При этом сам Сафонов отверг причастность к дизайну своего особняка. Он заверил, что дом принадлежит его сожительнице, поэтому к оформлению интерьера он не имеет никакого отношения.

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