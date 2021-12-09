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Совфед 15 декабря поддержит разрешающий полиции вскрывать квартиры закон

Сенатор Клишас: Совфед 15 декабря рассмотрит расширяющий полномочия полиции закон
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Совет Федерации поддержит поправки в закон «О полиции», расширяющие полномочия полиции. Об этом заявил в среду, 8 декабря, глава профильного комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Наш комитет поддержит этот закон», — цитирует его «РИА Новости».

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По словам сенатора, уже 15 декабря законопроект будет выдвинут на рассмотрение в верхней палате парламента.

Если сенаторы в три чтения также одобрят его, то закон будет направлен на подпись к президенту, а затем вступит в силу.

Ранее в среду Госдума в третьем чтении приняла закон о расширении полномочий полиции и передала его на рассмотрение в верхнюю палату.

Согласно новым предложениям, сотрудники МВД смогут проникать в жилые и иные помещения для задержания подозреваемых в правонарушениях, на которые указали очевидцы. Полицейские также получат право вскрывать авто и проникать в него для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан.

Если ведомство усмотрело признаки «сокрытия предметов хищения», то полиция может досмотреть транспорт гражданина и его личные вещи. Сейчас досмотр осуществлялся лишь в случае, если полиция считала, что у россиянина могут быть при себе запрещенные вещества, наркотики или оружие.

При этом правоохранительные органы не вправе использовать огнестрельное оружие, если действия гражданина, по их мнению, можно расценить как угрозу нападения. Данную поправку Госдума отклонила во втором чтении.

Уточняется, что в законопроект не вошли положения, которые отменяли ответственность полиции за ущерб при вскрытии автомобилей граждан.

17 ноября адвокат Константин Кудряшов рассказал «Известиям», что исключение из редакции законопроекта нормы о том, что полицейские не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении, является правильным. Количество преступлений при принятии данной поправки могло возрасти, подчеркнул он.

По словам адвоката Елены Пономаревой, законопроект, расширяющий полномочия полиции в части вскрытия транспортных средств, не нарушает права граждан в чистом виде.

Поправки в закон «О полиции» были внесены правительством в Госдуму в мае 2020 года и приняты в первом чтении в декабре того же года.

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