«Зенит» сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов

«Зенит» сыграл вничью с «Челси» в матче футбольной Лиги чемпионов, сообщает телеканал «Известия».

Последняя игра группового этапа турнира закончилась со счетом 3:3. Российская команда отыгралась на четвертой добавленной минуте. Ничью «Зениту» принес гол полузащитника Магомеда Оздоева. В итоге клуб из Санкт-Петербурга занял третье место в своей отборочной группе. Весной «Зенит» выступит в плей-офф Лиги Европы.

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