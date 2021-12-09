В Палестине назвали условие проведения выборов в стране
Выборы в Палестине могут состояться через месяц после согласия Израиля на голосование в Иерусалиме. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.
«Мы продолжаем работать по этому вопросу, безусловно, — заверил посол. — Мы просим Россию, ЕС и ООН убедить Израиль дать нам провести наши выборы в Восточном Иерусалиме. Если это согласие будет достигнуто, мы готовы провести выборы уже в следующем месяце».
При этом дипломат уточнил: главное — выборы должны состояться в Иерусалиме, «потому что Восточный Иерусалим — столица палестинского государства».
«Если мы примем парламентские и президентские выборы без Иерусалима, это будет значить, что мы приняли сделку [экс-президента США Дональда] Трампа и признали Иерусалим столицей Израиля», — пояснил посол.
Президентские и парламентские выборы в государстве должны были состояться 22 мая и 31 июля этого года впервые с 2006 года. Однако 30 апреля президент страны Махмуд Аббас заявил, что голосование будет перенесено из-за позиции Израиля: он не позволил провести палестинские выборы в Восточном Иерусалиме.
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