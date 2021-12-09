Палестина захотела провести встречу глав МИДов «квартета» до конца года

Палестина надеется провести встречу «ближневосточного квартета» на министерском уровне до конца года. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

«Президент Махмуд Аббас на встрече с президентом Владимиром Путиным отметил, что мы заинтересованы провести встречу «квартета» на уровне глав МИДов, чтобы начать новый этап диалога. Четкой даты пока нет, но мы бы хотели провести встречу «квартета» до конца этого года», — подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что на следующей неделе Палестина ожидает визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в регион. Предстоящая встреча «квартета» также будет на повестке, уточнил посол.

Последняя встреча «квартета» проходила в середине ноября в Осло на уровне спецпосланников.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Мы готовы вести диалог с израильтянами в Москве»