«Роскосмос» опроверг высокую стоимость посещения космодрома Восточный

Стоимость посещения космодрома Восточный для взрослых составляет менее 10 тыс. рублей. Об этом в среду, 8 декабря, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Ранее в этот день на встрече президента России Владимира Путина с участниками Конгресса молодых ученых студент МФТИ Иван Утешев заявил, что поездка в тур на Восточный на 3–4 дня стоит около 100 тыс. рублей. Молодой человек при этом подчеркнул, что большая часть суммы уходит на оформление разрешения. Глава государства в ответ выразил недоумение и пообещал разобраться в ситуации.

«Стоимость оформления услуг для посещения космодрома Восточный для взрослых граждан России с учетом услуг туроператора составляет менее 10 тыс. рублей, на ребенка — не более 5 тыс. рублей», — пояснили в пресс-службе госкорпорации.

В «Роскосмосе» также объяснили, что стоимость посещения космодрома группой в 100 человек с учетом полноценной турпрограммы составляет 674 110 рублей, то есть 6741 рубль на одного человека.

В сентябре генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск может быть приглашен на космодром Восточный по завершении строительства второй очереди.