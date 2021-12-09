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Главный тренер «Зенита» оценил уровень игры команды против «Челси»
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Главный тренер «Зенита» оценил уровень игры команды против «Челси»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру своей команды против лондонского «Челси» в матче Лиги чемпионов УЕФА.

8 декабря футболисты петербургского клуба в добавленное время свели в ничью (3:3) матч против англичан.

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«Мы заслуженно вышли [в евровесну]. Во второй раз при мне выходим в евровесну: один раз из Лиги Европы, один раз из Лиги чемпионов. Еще один раз мы набрали семь очков в группе», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

Как заметил Семак, «Зенит» со временем видоизменяется, «но не всегда получается делать то, что хочется в плане развития командной игры».

По его словам, прошлый сезон стал провальным для клуба из-за пандемии и полученных игроками травм.

«Зенит» занял третье место в группе Лиги чемпионов и выступит весной в Лиге Европы.

7 декабря капитан «Зенита» Деян Ловрен отмечал, что питерцам нужно выиграть матч против «Челси», чтобы почувствовать уверенность в своих силах. Особенно это важно перед выходом в плей-офф Лиги Европы, где сильный состав участников.

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