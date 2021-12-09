Прямой эфир
Мир
США анонсировали последнюю в этом году отправку на Украину военной помощи
Общество
Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества
Общество
Генпрокурор осудил замену уголовных сроков мелким коррупционерам
Общество
РФ сможет быстро наладить за рубежом выпуск вакцин против новых инфекций
Политика
Совфед поддержит разрешающий полиции вскрывать квартиры законопроект
Общество
Центр Гамалеи заканчивает изучение штамма «Омикрон»
Авто
Большинство россиян отказались от покупки автомобиля в этом году
Мир
Захарова назвала спамом приглашения США на «саммит демократий»
Мир
В Польше захотели больше поставок от «Газпрома»
Спорт
Пловец Евгений Рылов признан лучшим спортсменом 2021 года
Сюжет:

РФ сможет быстро наладить за рубежом выпуск вакцин против новых инфекций

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В случае очередной эпидемии Россия сможет быстро наладить выпуск вакцин против новых инфекций на 20 предприятиях в десяти странах мира. Об этом в интервью «Известиям» сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы построили сеть производств, которую наполняют не только российские производители. Эта сеть не просто позволит нам производить сейчас «Спутник V» и «Лайт» в достаточном объеме для всего мира. На случай новой пандемии у нас уже отработан процесс технологического трансфера на эти предприятия, который позволит очень быстро начать выпускать новые вакцины и бороться против новых инфекций», — уточнил глава РФПИ.

По его словам, «Спутник V» зарегистрирован уже в более чем 70 странах. Есть договоренность и о выпуске «Спутника Лайт». Именно он в дальнейшем будет одной из главных вакцин, производимых за рубежом, сообщил Кирилл Дмитриев.

«Ведь нужны бустеры — уже в следующем году их потребуется больше, чем первоначальной вакцины», — отметил он.

Сейчас за пределами России более 100 млн человек в мире получили вакцину «Спутник V».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Мы привлекаем средства стран, которые никогда не инвестировали в РФ»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021