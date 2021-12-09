РФ сможет быстро наладить за рубежом выпуск вакцин против новых инфекций

В случае очередной эпидемии Россия сможет быстро наладить выпуск вакцин против новых инфекций на 20 предприятиях в десяти странах мира. Об этом в интервью «Известиям» сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы построили сеть производств, которую наполняют не только российские производители. Эта сеть не просто позволит нам производить сейчас «Спутник V» и «Лайт» в достаточном объеме для всего мира. На случай новой пандемии у нас уже отработан процесс технологического трансфера на эти предприятия, который позволит очень быстро начать выпускать новые вакцины и бороться против новых инфекций», — уточнил глава РФПИ.

По его словам, «Спутник V» зарегистрирован уже в более чем 70 странах. Есть договоренность и о выпуске «Спутника Лайт». Именно он в дальнейшем будет одной из главных вакцин, производимых за рубежом, сообщил Кирилл Дмитриев.

«Ведь нужны бустеры — уже в следующем году их потребуется больше, чем первоначальной вакцины», — отметил он.

Сейчас за пределами России более 100 млн человек в мире получили вакцину «Спутник V».

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«Мы привлекаем средства стран, которые никогда не инвестировали в РФ»