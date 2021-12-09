Прямой эфир
Мир
США анонсировали последнюю в этом году отправку на Украину военной помощи
Общество
Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества
Общество
Генпрокурор осудил замену уголовных сроков мелким коррупционерам
Общество
В РФПИ заявили о готовности РФ запустить производство вакцин за рубежом
Политика
Совфед поддержит разрешающий полиции вскрывать квартиры законопроект
Общество
Центр Гамалеи заканчивает изучение штамма «Омикрон»
Авто
Большинство россиян отказались от покупки автомобиля в этом году
Мир
Захарова назвала спамом приглашения США на «саммит демократий»
Мир
В Польше захотели больше поставок от «Газпрома»
Спорт
Пловец Евгений Рылов признан лучшим спортсменом 2021 года
Сюжет:

Глава РФПИ рассказал об эффективности «Спутника Лайт» как бустера к Pfizer

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал об эффективности российской вакцины «Спутник Лайт» как бустер к препарату Pfizer. Он указал, что испытания эффективности от комбинации этих двух препаратов проводятся в Гондурасе и в ряде стран на Ближнем Востоке.

Вашингтон прост: США пустят привитых «Спутником V» после признания ВОЗ
Почему это не упростит въезд в Штаты для россиян

«Гондурас уже опубликовал официальный данные, что испытания [вакцин] «Спутника» с Pfizer показали высокий уровень безопасности и эффективности», — сказал Дмитриев в интервью «Интерфаксу», опубликованном 9 декабря.

По словам главы РФПИ, ряд стран на Ближнем Востоке экспериментально используют «Спутник Лайт» как бустер для Pfizer.

Кроме того, в конце этого — начале следующего года будут обнародованы результаты испытаний комбинации вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca, уточнил собеседник агентства.

Дмитриев напомнил, что исследования комбинации вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca проводятся в Азербайджане, Аргентине и других странах.

Минздрав России одобрил исследование комбинации вакцин против коронавируса российского препарата «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи и вакцины британо-шведской компании и Оксфордского университета AstraZeneca еще в июле текущего года. Тогда же сообщалось, что исследования будут проводиться до 2 марта 2022 года, в них примут участие 150 пациентов.

В августе этого года РФПИ предложил Pfizer начать совместные испытания с вакциной «Спутник Лайт» в качестве третьего укола для бустирования.

Ранее в понедельник, 6 декабря, сообщалось, что Аргентина одобрила применение российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве самостоятельного препарата, а также бустирующей инъекции.

30 ноября Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) одобрили вакцину «Спутник Лайт». В РФПИ отметили, что препарат станет универсальным бустером для всех препаратов в стране.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021