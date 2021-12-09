Глава РФПИ рассказал об эффективности «Спутника Лайт» как бустера к Pfizer

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал об эффективности российской вакцины «Спутник Лайт» как бустер к препарату Pfizer. Он указал, что испытания эффективности от комбинации этих двух препаратов проводятся в Гондурасе и в ряде стран на Ближнем Востоке.

«Гондурас уже опубликовал официальный данные, что испытания [вакцин] «Спутника» с Pfizer показали высокий уровень безопасности и эффективности», — сказал Дмитриев в интервью «Интерфаксу», опубликованном 9 декабря.

По словам главы РФПИ, ряд стран на Ближнем Востоке экспериментально используют «Спутник Лайт» как бустер для Pfizer.

Кроме того, в конце этого — начале следующего года будут обнародованы результаты испытаний комбинации вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca, уточнил собеседник агентства.

Дмитриев напомнил, что исследования комбинации вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca проводятся в Азербайджане, Аргентине и других странах.

Минздрав России одобрил исследование комбинации вакцин против коронавируса российского препарата «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи и вакцины британо-шведской компании и Оксфордского университета AstraZeneca еще в июле текущего года. Тогда же сообщалось, что исследования будут проводиться до 2 марта 2022 года, в них примут участие 150 пациентов.

В августе этого года РФПИ предложил Pfizer начать совместные испытания с вакциной «Спутник Лайт» в качестве третьего укола для бустирования.

Ранее в понедельник, 6 декабря, сообщалось, что Аргентина одобрила применение российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве самостоятельного препарата, а также бустирующей инъекции.

30 ноября Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) одобрили вакцину «Спутник Лайт». В РФПИ отметили, что препарат станет универсальным бустером для всех препаратов в стране.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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