Генпрокурор осудил замену уголовных сроков мелким коррупционерам

Генеральный прокуратур Игорь Краснов высказался против осуждаемого в ведомстве предложения о замене уголовных сроков штрафами по отношению к мелким коррупционерам.

По его словам, Генпрокуратура подготовила поправки в закон, чтобы «ограничить возможности рассмотрения судами» уголовных дел о коррупции.

Согласно этим правкам, за совершение преступлений небольшой и средней тяжести будут назначать судебный штраф.

«В эту категорию попадает ряд коррупционных составов, что, на мой взгляд, вряд ли обоснованно с учетом сферы правоотношений, на которые они посягают», — цитирует его «РИА Новости» 8 декабря.

Краснов уточнил, что «пока инициативы проходят согласования, организационными мерами нам удалось существенно снизить число таких уголовных дел (с 1113 до 484)».

Ранее, 2 декабря, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры республики Ринат Латыпов рассказал, что в Татарстане стало больше раскрытых преступлений коррупционной направленности.

За девять месяцев 2021 года выявлено больше тысячи таких нарушений, годом ранее их было 875. Количество фактов взятки выросло на 80% — 564 преступления. Обвинительный приговор вынесен 165 гражданам: должностные лица правоохранительных органов — 20, местного самоуправления — 10, государственных и муниципальных учреждений — 15.