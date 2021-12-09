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Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества

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Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества, который отмечается 9 декабря.

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«Этот праздник неразрывно связан с историей страны. Он знаменует подвиги и наших предков, и наших современников. Всех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине», — отметил российский лидер.

По его словам, какой бы жестокой, беспощадной ни была угроза, защитники Отечества, солдаты, офицеры всегда проявляли исключительную отвагу.

«Так было и в сражениях 1812 года, и на фронтах Первой мировой, в годы Великой Отечественной войны. Непреодолимым препятствием для врага стал массовый, по сути, всенародный героизм. Именно он сломал, сокрушил планы захватчиков, иллюзию того, что нашу страну можно покорить», — сказал президент.

«И конечно, сегодня мы выражаем признательность нашим современникам. Всем, кто за свои выдающиеся поступки был удостоен высоких государственных наград, званий Героев Российской Федерации, Советского Союза, орденов Славы и Святого Георгия. Мы гордимся теми, кто приумножал и приумножает силу, могущество страны своим подвижничеством, самоотверженно, невзирая на риск, спасает других. Особые слова медицинским работникам, представителям многих других профессий, всем, кто сейчас, в наши дни, достойно продолжает великие традиции мужества, верности долгу и бескорыстия», — указал Путин.

«В России живут люди разных национальностей и вероисповеданий, взглядов и убеждений, но уважение к Героям Отечества, их подвигу объединяет всех нас, дает силы, энергию, стремление идти вперед, укрепляет наше единство. Убежден, так будет во все времена. С праздником вас! С Днем Героев Отечества!» — поздравил президент.

3 декабря Владимир Путин поздравил российское юридическое сообщество с профессиональным праздникомДнем юриста. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на официальном сайте Кремля.

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