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В Польше захотели больше поставок от «Газпрома»

Замглавы PGNiG Вацлавский: Европа нуждается в увеличении поставок «Газпрома»
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Европе необходимо увеличение поставок газа от российской энергетической компании «Газпром», заявил 8 декабря замглавы польской нефтегазовой компании PGNiG Пшемыслав Вацлавский на 23-м Мировом нефтяном конгрессе в Хьюстоне.

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«В тот момент, когда «Газпром» начнет закачивать газ, Европа, в особенности Западная Европа, будет в большей безопасности в условиях зимы», — приводит слова Вацлавского «РИА Новости».

По его мнению, в Западной Европе существует риск тяжелой зимы, поскольку хранилища газа в них заполнены на рекордно низком уровне, а это провоцирует повышение стоимости природного топлива.

«Стоимость газа сейчас очень высока. Как вы, вероятно, знаете, спрос в Европе сейчас гораздо выше, чем предложение. Существует риск того, что зима будет тяжелой», — сказал замглавы польской компании.

Вацлавский спрогнозировал, что цены сохранятся на очень высоком уровне до марта-апреля 2022 года, после чего «существенно» упадут, но все равно «стабилизируются на гораздо более высоком уровне, нежели это было в прошлом».

Ранее, 30 ноября, президент России Владимир Путин заверил, что поставки газа из России на мировой рынок будут расти с учетом увеличения потребностей и сокращения добычи в других странах. Как отметил глава государства, газ является самым чистым углеводородным топливом, поэтому его поставки будут увеличиваться, так как в Европе снижается собственное производство, а потребности увеличиваются.

13 октября Путин заявил, что существуют все предпосылки к тому, что Россия в 2021 году экспортирует рекордный объем газа на глобальный рынок.

Днем ранее Путин предположил, что «Газпром» в 2021 году может обновить рекорд поставок в Европу. По его словам, рекордным для поставок газа в Европу для «Газпрома» был 2018 год.

Увеличить поставки газа планируют в том числе и за счет запуска проекта «Северный поток – 2». Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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