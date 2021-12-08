Пловец Евгений Рылов признан лучшим спортсменом 2021 года

Российский пловец Евгений Рылов стал спортсменом года, а также лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России». Церемония вручения премии прошла в среду, 8 декабря, в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Рылов в 2021 году завоевал две золотые медали на Олимпиаде в Токио (100 м и 200 м на спине), а также стал серебряным призером в эстафете 4х200 м вольным стилем. Кроме того, он стал обладателем двух золотых, одной серебряной и одной бронзовой наград чемпионата Европы.

В свою очередь главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова была удостоена премии Министерства спорта России «Эпоха в спорте». Эта престижная награда присуждается за годы работы на благо развития спорта в России, передает «РЕН ТВ».

В этот же день, в своем обращении к участникам церемонии вручения Национальной спортивной премии президент России Владимир Путин рассказал, что государство продолжит поддерживать спортсменов, отстаивать их права и интересы. Российский лидер пообещал впредь создавать комфортные, благоприятные условия для подготовки будущих чемпионов.

23 сентября и.о. гендиректора РУСАДА Михаил Буханов заявил, что Российское антидопинговое агентства работает над полным снятием санкций с российских спортсменов, срок в два года является консенсусом.

Кроме того, он отметил, что РУСАДА необходимо выполнить решение арбитража, по которому агентство должно содействовать расследованию для дополнения уже имеющейся информации.

В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало РУСАДА не соответствующим Антидопинговому кодексу и отстранило Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

России запрещено проводить Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира два года. Российские спортсмены на крупнейших турнирах не могут выступать под национальным флагом, использование гимна страны также запрещено. Согласно постановлению CAS, ограничения сохранятся до 2022 года.