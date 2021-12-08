Прямой эфир
Мир
США анонсировали последнюю в этом году отправку на Украину военной помощи
Общество
Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества
Общество
Генпрокурор осудил замену уголовных сроков мелким коррупционерам
Общество
РФ в случае новой пандемии готова запустить производство вакцин за рубежом
Политика
Совфед поддержит разрешающий полиции вскрывать квартиры законопроект
Общество
Центр Гамалеи заканчивает изучение штамма «Омикрон»
Авто
Большинство россиян отказались от покупки автомобиля в этом году
Мир
Захарова назвала спамом приглашения США на «саммит демократий»
Мир
В Польше захотели больше поставок от «Газпрома»
Спорт
Пловец Евгений Рылов признан лучшим спортсменом 2021 года

Захарова назвала спамом приглашения США на «саммит демократий»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты спамят приглашениями на «саммит за демократию», хотя само государства далеко от построения настоящего демократического строя, заявила в среду, 8 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она проанализировала статью бывшего директора Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ), отставного генерала Майкла Хайдена о сложившейся обстановке в Штатах.

На дне: за год в ЕС нарушили все положения декларации прав человека
Политики опасаются, что кризис демократии в регионе грозит стать затяжным

По ее словам, генерал в материале перечисляет болевые темы американского общества, связанные с проявлениями полицейского произвола, порочностью пенитенциарной системы, нелегальной миграцией и социальным неравенством.

«Что же предпринимают американские власти, чтобы оздоровить обстановку у себя дома? Инициируют дискуссии, проводят опросы, реализуют реформы? Нет. Вместо этого они спамят по миру приглашения на демократический мастер-класс — «саммит демократий», — отметила официальный представитель МИД.

Как подчеркнула Захарова, в статье бывший военный ссылается на исследования американских аналитических центров и НПО, в частности, на базирующиеся в Вашингтоне Cato Institute и Freedom House. Там эксперты оценили свободу американского общества на 11 пунктов ниже, чем всего десять лет назад (83 из 100 вместо 94 из 100).

Кроме того, согласно опубликованному материалу, опросы Pew Research Centre показали, 80% опрошенных американцев не признают США демократической страной.

«Хайден считает, что корень бед — глубокий раскол в американском обществе. По его оценкам, консенсус между республиканцами и демократами отсутствует по огромному спектру вопросов, от оценки событий американской истории до отношения к политэлитам», — переедет слова американского генерала представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова сделала вывод, что в таких условиях представлять США как мирового лидера по защите демократии «неуместно».

Ранее, 1 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал междусобойчиком инициативу США по созыву «Саммита за демократию». Глава российского МИДа подчеркнул, что ответ России на любые попытки вмешательства в дела страны всегда будет жестким.

«Саммит за демократию» запланирован на 9–10 декабря. США пригласили на него 110 стран, исключив Россию и Китай.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021