Соединенные Штаты спамят приглашениями на «саммит за демократию», хотя само государства далеко от построения настоящего демократического строя, заявила в среду, 8 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она проанализировала статью бывшего директора Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ), отставного генерала Майкла Хайдена о сложившейся обстановке в Штатах.

По ее словам, генерал в материале перечисляет болевые темы американского общества, связанные с проявлениями полицейского произвола, порочностью пенитенциарной системы, нелегальной миграцией и социальным неравенством.

«Что же предпринимают американские власти, чтобы оздоровить обстановку у себя дома? Инициируют дискуссии, проводят опросы, реализуют реформы? Нет. Вместо этого они спамят по миру приглашения на демократический мастер-класс — «саммит демократий», — отметила официальный представитель МИД.

Как подчеркнула Захарова, в статье бывший военный ссылается на исследования американских аналитических центров и НПО, в частности, на базирующиеся в Вашингтоне Cato Institute и Freedom House. Там эксперты оценили свободу американского общества на 11 пунктов ниже, чем всего десять лет назад (83 из 100 вместо 94 из 100).

Кроме того, согласно опубликованному материалу, опросы Pew Research Centre показали, 80% опрошенных американцев не признают США демократической страной.

«Хайден считает, что корень бед — глубокий раскол в американском обществе. По его оценкам, консенсус между республиканцами и демократами отсутствует по огромному спектру вопросов, от оценки событий американской истории до отношения к политэлитам», — переедет слова американского генерала представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова сделала вывод, что в таких условиях представлять США как мирового лидера по защите демократии «неуместно».

Ранее, 1 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал междусобойчиком инициативу США по созыву «Саммита за демократию». Глава российского МИДа подчеркнул, что ответ России на любые попытки вмешательства в дела страны всегда будет жестким.

«Саммит за демократию» запланирован на 9–10 декабря. США пригласили на него 110 стран, исключив Россию и Китай.