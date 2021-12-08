Путин пообещал спортсменам помощь государства в отстаивании их прав

Президент РФ Владимир Путин заявил, что государство продолжит поддерживать спортсменов в отстаивании их прав и интересов. Кроме того, глава государства пообещал впредь создавать комфортные, благоприятные условия для подготовки будущих чемпионов.

«Сегодня победителям престижных международных соревнований, их тренерам, наставникам, специалистам будет вручена Национальная спортивная премия. От души поздравляю лауреатов с этой высокой, заслуженной наградой», — сказано в обращении Путина к участникам церемонии вручения Национальной спортивной премии.

По словам президента России, подобные масштабные мероприятия очень важны для российского спорта. По мнению Путина, они предоставляют отличную возможность «выразить искреннее, глубокое признание тем, кто вкладывает свои силы, энергию в развитие олимпийского и паралимпийского движений».

«Со своей стороны подчеркну, что государство и впредь будет создавать комфортные, благоприятные условия для подготовки будущих чемпионов и рекордсменов», — добавил президент России.

Церемония вручения премии прошла в среду, 8 декабря, в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

8 декабря зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа заявил, что Олимпийские игры и политика несовместимы, это влияет на атмосферу и результаты.

Так он прокомментировал решение некоторых стран о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в 2022 году в Пекине.

По словам депутата, когда есть поддержка болельщиков, когда на стадионе царит дружественная атмосфера, спортсменам легче выступать, это соответствует духу самой Олимпиады.

7 декабря заместитель председателя Европарламента Никола Бер заявила, что необходимо вслед за дипломатическим бойкотом устроить тотальный бойкот Олимпиады-2022 в Пекине.

В этот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за то, чтобы политика не затрагивала идеи олимпизма.

По его словам, в настоящее время трудно сказать, в какой степени это действительно бойкот, поскольку Олимпийские игры проходят в жестких условиях, связанных с коронавирусными ограничениями.