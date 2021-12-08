Прямой эфир
Спорт
«Зенит» вырвал ничью в матче Лиги чемпионов против «Челси»
Политика
Путин выступил за увеличение объемов мегагрантов на научные исследования
Мир
В ГД позитивно оценили решение Байдена обсудить нерасширение НАТО на восток
Наука
Путин указал на увеличение вдвое числа молодых ученых в РФ с 2000-х годов
Мир
Футбольные клубы США накажут за отсутствие темнокожих сотрудников
Мир
Канада поддержала дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине
Мир
Путин назвал введение санкций США попыткой сдержать развитие России
Спорт
Бах заявил о риске «конца» Олимпийских игр из-за политики
Мир
Вучич обсудит с патриархом Сербским ремонт храма в честь русских добровольцев
Мир
Белый дом рассказал о желании решить украинский вопрос дипломатическим путем

Путин пообещал спортсменам помощь государства в отстаивании их прав

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин заявил, что государство продолжит поддерживать спортсменов в отстаивании их прав и интересов. Кроме того, глава государства пообещал впредь создавать комфортные, благоприятные условия для подготовки будущих чемпионов.

Антикитайский афронт: станет ли бойкот Олимпиады в Пекине коллективным
И как решение США встретили в КНР

«Сегодня победителям престижных международных соревнований, их тренерам, наставникам, специалистам будет вручена Национальная спортивная премия. От души поздравляю лауреатов с этой высокой, заслуженной наградой», — сказано в обращении Путина к участникам церемонии вручения Национальной спортивной премии.

По словам президента России, подобные масштабные мероприятия очень важны для российского спорта. По мнению Путина, они предоставляют отличную возможность «выразить искреннее, глубокое признание тем, кто вкладывает свои силы, энергию в развитие олимпийского и паралимпийского движений».

«Со своей стороны подчеркну, что государство и впредь будет создавать комфортные, благоприятные условия для подготовки будущих чемпионов и рекордсменов», — добавил президент России.

Церемония вручения премии прошла в среду, 8 декабря, в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

8 декабря зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа заявил, что Олимпийские игры и политика несовместимы, это влияет на атмосферу и результаты.

Так он прокомментировал решение некоторых стран о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в 2022 году в Пекине.

По словам депутата, когда есть поддержка болельщиков, когда на стадионе царит дружественная атмосфера, спортсменам легче выступать, это соответствует духу самой Олимпиады.

7 декабря заместитель председателя Европарламента Никола Бер заявила, что необходимо вслед за дипломатическим бойкотом устроить тотальный бойкот Олимпиады-2022 в Пекине.

В этот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за то, чтобы политика не затрагивала идеи олимпизма.

По его словам, в настоящее время трудно сказать, в какой степени это действительно бойкот, поскольку Олимпийские игры проходят в жестких условиях, связанных с коронавирусными ограничениями.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021