Генсек НАТО приветствовал переговоры Байдена и Путина

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг подчеркнул важность диалога президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина для решения, в том числе, вопроса по Украине. Об этом он сказал в среду, 8 декабря, выступая по видеосвязи на конференции в Германии.

«Мы приветствуем разговор, который произошел между президентом Байденом и президентом Путиным вчера, и надеемся, что в этот раз Россия не будет использовать военную силу, а будет уважать суверенитет и территориальную ценность независимого государства Европы Украины», — сказал Столтенберг.

Он также призвал Россию «снизить напряженность и проявлять прозрачность в своих намерениях».

Кроме того, генсек альянса подчеркнул, что НАТО выступает за возобновление работы совета Россия-НАТО, в рамках которого можно обсуждать ситуацию на Украине.

«НАТО продолжает верить в содержательный диалог с Россией, в том числе в рамках созданного после окончания холодной войны Совета Россия-НАТО, который предполагает встречи России и союзников по альянсу и обсуждение широкого круга вопросов, в том числе по Украине», — сказал Столтенберг.

Он выразил сожаление, что в течение многих месяцев совет Россия-НАТО не проводился. По его словам, российская сторона отвергала неоднократные приглашения альянса провести такую встречу, однако оно по-прежнему остается в силе.

При этом генсек НАТО заявил, что каналы связи с Россией у альянса существуют, но они, по его мнению, не обеспечивают полноценный диалог.

Ранее в среду Байден подчеркнул, что США и НАТО намерены изучить вопрос о возможности предоставления гарантий безопасности России.

В этот же день посольству США в Москве была вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях военной активности Штатов и членов НАТО. В представлении перечислены недавние инциденты, связанные с активностью НАТО.

Также в среду российский лидер Владимир Путин заявил, что блок НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России. По его словам, альянс настроен недружественно и объявляет РФ своим противником. При этом 8 декабря Байден в ответ на обеспокоенность РФ продвижением НАТО на восток пообещал Путину обсудить эту тему с коллегами по альянсу

Онлайн-саммит Путина и Байдена по защищенному каналу видеосвязи прошел вечером 7 декабря. Беседа политиков длилась два часа.

В Кремле заявили, что разговор носил откровенный и деловой характер. В ходе разговора главы государств смогли обсудить ситуацию на Украине, расширение НАТО на восток, реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, международную повестку, а также договорились продолжать диалог между странами.