Супруга владельца «Рив Гош» отказалась признать вину в мошенничестве

Супруга владельца «Рив Гош» Августа Мейера — Инна — не признает вину в мошенничестве. Кадры, на которых запечатлен момент выхода женщины из Следственного комитета России (СКР), публикуют в среду, 8 декабря, «Известия».

Пару задержали ранее в этот день в рамках расследования дела о мошенничестве. Также была допрошена гендиректор «Оптклуба Ряды» Елена Стрельцова.

На вопрос корреспондента признает ли Инна Мейер свою вину, она ответила отрицательно.

Вместе с тем супругов подозревают в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, которые они получили на развитие бизнеса. Также в рамках этого дела был арестован один из крупнейших акционеров «Юлмарта» Дмитрий Костыгин, но позже его отпустили, и он уехал за границу.

Представители Сбербанка 8 декабря отметили намерение взыскать задолженность по кредитному договору в соответствии с законом. В Сбербанке выразили уверенность в том, что правоохранительные органы принимают взвешенные и объективные решения.

«Юлмарт» с 2016 года находится в состоянии конфликта между Дмитрием Костыгиным, Августом Мейером (владеют 61,5%) и Михаилом Васинкевичем (38,5%). Из-за этого когда-то крупнейший в России интернет-ритейлер с начала 2020 года фактически прекратил работу.