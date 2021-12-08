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«Зенит» вырвал ничью в матче Лиги чемпионов против «Челси»

«Зенит» - «Челси» — 3:3
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Футболисты петербургского «Зенита» вырвали ничью в матче заключительного этапа Лиги чемпионов УЕФА против английского «Челси».

Игра проходила 8 декабря в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:3, пишет «Спорт-Экспресс».

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Счет на второй минуте матча открыл нападающий лондонцев Вернер. На 38-й минуте Клаудиньо сравнял счет, а еще через четыре минуты нападающий «Зенита» Сердар Азмун вывел свою команду вперед.

На 62-й минуте Лукаку снова уровнял показатели на табло. Гол на 85-й минуте забил Тимо Вернер, оформив таким образом дубль. При этом петербуржцы в дополнительное время свели игру в ничью благодаря мячу Магомеда Оздоева.

Для российской команды матч против лондонцев станет последним в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. В группе Н перед заключительным этапом сине-бело-голубые шли на третьем месте. Таким образом, весной «Зенит» продолжит борьбу в Лиге Европы. «Челси» же боролся за первую строчку в группе с туринским «Ювентусом», который параллельно принимал шведский «Мальме», сообщает «Спорт-Экспресс».

Накануне матча капитан «Зенита» Деян Ловрен также отметил, что питерцам нужно выиграть, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. Особенно это важно перед выходом в плей-офф Лиги Европы, где сильный состав участников.

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