«Зенит» вырвал ничью в матче Лиги чемпионов против «Челси»

Футболисты петербургского «Зенита» вырвали ничью в матче заключительного этапа Лиги чемпионов УЕФА против английского «Челси».

Игра проходила 8 декабря в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:3, пишет «Спорт-Экспресс».

Счет на второй минуте матча открыл нападающий лондонцев Вернер. На 38-й минуте Клаудиньо сравнял счет, а еще через четыре минуты нападающий «Зенита» Сердар Азмун вывел свою команду вперед.

На 62-й минуте Лукаку снова уровнял показатели на табло. Гол на 85-й минуте забил Тимо Вернер, оформив таким образом дубль. При этом петербуржцы в дополнительное время свели игру в ничью благодаря мячу Магомеда Оздоева.

Для российской команды матч против лондонцев станет последним в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. В группе Н перед заключительным этапом сине-бело-голубые шли на третьем месте. Таким образом, весной «Зенит» продолжит борьбу в Лиге Европы. «Челси» же боролся за первую строчку в группе с туринским «Ювентусом», который параллельно принимал шведский «Мальме», сообщает «Спорт-Экспресс».

Накануне матча капитан «Зенита» Деян Ловрен также отметил, что питерцам нужно выиграть, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. Особенно это важно перед выходом в плей-офф Лиги Европы, где сильный состав участников.