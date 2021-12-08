Появились подробности спасения истекающего кровью мужчины в самолете
Пассажиры авиарейса, следовавшего из Санкт-Петербурга в Симферополь, рассказали, как спасали мужчину, у которого началось кровотечение во время перелета. Об этом 8 декабря сообщил телеканал РЕН ТВ.
Из-за инцидента самолет вынужденно сел в аэропорту Воронежа.
На борту лайнера находилась команда каскадеров, которая летела в Крым на съемки. Среди них был человек с медицинским опытом. Он оказал мужчине первую помощь и остановил кровотечение.
Как оказалось, у пассажира разошлись послеоперационные швы. Пациент, по предварительной информации, рано выписался из больницы и решился на перелет.
«Ну, у него было много крови», — отметил один из очевидцев.
Из самолета пассажира вынесли на руках и передали встречавшим медикам. Рейс приземлился в Крыму.
Ранее РЕН ТВ сообщил, что причиной вынужденной посадки самолета в Воронеже стало кровотечение, возникшее у пассажирки.
В конце ноября самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Наманган (Узбекистан), приземлился в Нижнем Новгороде из-за начавшихся у пассажирки родов. Новорожденного после того, как к женщине прибыла машина скорой помощи, доставили из аэропорта в областной перинатальный центр.