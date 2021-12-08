Городскую поликлинику отремонтируют в Ессентуках

В Ессентуках Ставропольского края в 2022 могут начать ремонт городской поликлиники, информирует пресс-служба губернатора региона. Ранее было обновлено хирургическое отделение, но большая часть здания находится в плохом состоянии. Местные жители жаловались на ситуацию депутатам и краевому правительству.

«Смета для проведения работ должна быть готова к февралю, тогда можно будет использовать возможности федеральных программ. Это позволит получить финансирование на проведение ремонта в 2022 году», — цитирует NewsTracker главу Ставрополья Владимира Владимирова.

В этом году власти региона планировали построить 29 объектов здравоохранения. Помимо 20 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), анонсировалось открытие двух поликлиник, участковой больницы и и офиса врача общей практики.