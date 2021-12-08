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Более 200 многодетных семей получили господдержку в Красноярском крае

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В Красноярском крае в 2021 году господдержку на развитие личных подсобных хозяйств получили 212 многодетных семей. Об этом сообщает министерство соцполитики региона.

Общая сумма выплат превысила 13,6 млн рублей. Средства выделены на покупку крупного и мелкого рогатого скота, домашней птицы, кроликов, свиней, посадочного материала, сельхозоборудования и другое.

Получить господдержку могут многодетные семьи, имеющие среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума. Ее размер составляет до 70 тыс. рублей, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

«Эта краевая инициатива реализуется сейчас при поддержке Губернатора Александра Усса в рамках нацпроекта "Демография". За шесть лет ею воспользовались 1074 многодетные семьи», — прокомментировала министр соцполитики региона Ирина Пастухова.

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