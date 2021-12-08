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Строительство водовода за 1 млрд рублей завершили на Кубани

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В Ленинградском районе Краснодарского края завершено строительство нового участка Ейского группового водовода стоимостью 1 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

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В среду, 8 декабря, участок начали вводить в эксплуатацию. Протяженность ветки составила 10,85 км, она заменила наиболее аварийный отрезок. Как отметил глава региона, это позволит решить многолетнюю проблему и стабилизировать ситуацию с водоснабжением на севере края.

Строительство участка является первым этапом масштабной реконструкции группового водовода, который обеспечивает питьевой водой Ейский, Кущевский, Староминский, Щербиновский районы Кубани, а также Азовский район Ростовской области. Работы включены в краевую госпрограмму «Развитие ЖКХ», пишет ИА KrasnodarMedia.

До 2024 года планируется завершить строительство второй ветки водовода. Ее протяженность составит 95 км.

Как отмечает ИА KrasnodarMedia, в последние годы в регионе наблюдается дефицит воды. Особенно остро проблема встала летом 2019 года, когда Кубань и соседние территории накрыла засуха. Предполагается, что решить вопрос с водоснабжением поможет строительство нескольких крупных водоводов.

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