Центр цифрового образования готовят к открытию в Брянске

Новое здание центра цифрового образования «IT-куб» в ближайшее время откроют в Фокинском районе Брянска. Дети будут изучать основы программирования, а также новейшие научные разработки.

Поездки на предприятия и специальные курсы помогут школьникам определиться с будущей профессией, передает NASHBRYANSK.RU. Первый подобный центр в регионе заработал в Дятьково на базе филиала техникума энергомашиностроения.

Ранее стали известны имена победителей конкурса на премию губернатора Брянской области. Денежное вознаграждение получат 15 школьников и студентов — лидеров региональных и межрегиональных конкурсов. Премией награждены молодые люди из Брянска, Жуковского, Карачевского, Клинцовского, Стародубского районов и Клинцов.