Установленные к ЧМ-2018 камеры вышли из строя в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону сломалась часть камер видеонаблюдения за автомобилистами на дорогах, заявил глава управления по делам ГО и ЧС Александр Плетнев. Всего установлено 98 единиц техники, но 12 из них не работают, и починить пока не представляется возможным, так как перестали выпускать необходимые запчасти.

Речь идет об оборудовании, которое приобрели перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Тогда произошел скандал, было возбуждено уголовное дело, напоминает RostovGazeta. На камеры выделили 549 млн рублей, с субподрядчиками договорились на 330 млн рублей. По некоторым данным, они получили на 121 млн рублей меньше.

В следующем году начнется реконструкция дороги на улице Вавилова в Ростове-на-Дону, сообщили ранее в правительстве региона. Работы на участке от улицы Особенной до улицы Сосновой стартуют во втором полугодии 2022-го. Документация получила положительное заключение госэкспертизы. Всего в реализацию проекта вложат 5,8 млрд рублей. Работы должны завершиться к концу 2024 года.