Прямой эфир
Общество
МВД поощрит мужчину, оказавшего помощь при задержании стрелявшего в МФЦ
Политика
Путин выступил за увеличение объемов мегагрантов на научные исследования
Мир
В ГД позитивно оценили решение Байдена обсудить нерасширение НАТО на восток
Наука
Путин указал на увеличение вдвое числа молодых ученых в РФ с 2000-х годов
Мир
Футбольные клубы США накажут за отсутствие темнокожих сотрудников
Мир
В Белом доме исключили отправку войск на Украину
Мир
Путин назвал введение санкций США попыткой сдержать развитие России
Общество
Прокурор запросил сроки в 16 и 17 лет для фигурантов дела убийства Япончика
Мир
В Перу пять человек погибли при крушении военного вертолета
Мир
Глава ВОЗ оценил опасность распространения в мире «Омикрон»-штамма коронавируса

Семинар для родовых хозяйств и общин КМНС пройдет в Сахалинской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сахалинской области организуют двухдневный образовательный семинар для родовых хозяйств и общин коренных малочисленных народов севера (КМНС). Он пройдет в очно-заочном формате 10–11 декабря.

Как сообщает региональный совет уполномоченных представителей КМНС региона, онлайн-подключение будет производиться в Южно-Сахалинске, Ногликах, Охе, Поронайске и Смирных. Представители из Александровск-Сахалинского и Тымовского района для участия прибудут в Ноглики, пишет ИА SakhalinMedia.

Спикерами встречи выступят представители законодательных и исполнительных органов власти Сахалинской области, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

В ходе семинара участникам будет представлена информация о мерах поддержки хозсубъектов коренных народов и примеры успешных практик в других регионах страны, также они смогут узнать о современных механизмах по вопросам ведения традиционной хозяйственной деятельности.

Организатором мероприятия выступает региональный совет уполномоченных представителей КМНС при содействии правительства региона. Отмечается, что семинар будет иметь большое значение для определения перспективных направлений развития традиционных отраслей малочисленных народов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021