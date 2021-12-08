Семинар для родовых хозяйств и общин КМНС пройдет в Сахалинской области

В Сахалинской области организуют двухдневный образовательный семинар для родовых хозяйств и общин коренных малочисленных народов севера (КМНС). Он пройдет в очно-заочном формате 10–11 декабря.

Как сообщает региональный совет уполномоченных представителей КМНС региона, онлайн-подключение будет производиться в Южно-Сахалинске, Ногликах, Охе, Поронайске и Смирных. Представители из Александровск-Сахалинского и Тымовского района для участия прибудут в Ноглики, пишет ИА SakhalinMedia.

Спикерами встречи выступят представители законодательных и исполнительных органов власти Сахалинской области, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

В ходе семинара участникам будет представлена информация о мерах поддержки хозсубъектов коренных народов и примеры успешных практик в других регионах страны, также они смогут узнать о современных механизмах по вопросам ведения традиционной хозяйственной деятельности.

Организатором мероприятия выступает региональный совет уполномоченных представителей КМНС при содействии правительства региона. Отмечается, что семинар будет иметь большое значение для определения перспективных направлений развития традиционных отраслей малочисленных народов.