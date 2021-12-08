МВД поощрит мужчину, оказавшего помощь при задержании стрелявшего в МФЦ

Министерство внутренних дел России решило поощрить мужчину, который помог старшему лейтенанту полиции Георгию Домолаеву задержать злоумышленника, накануне устроившего стрельбу в МФЦ «Рязанский» в Москве. Соответствующее решение принял начальник столичного главка МВД Олег Баранов. Об этом 8 декабря сообщает «МВД медиа».

«Принято решение о поощрении неравнодушного гражданина, отважные и решительные действия которого позволили сотруднику полиции полностью обезопасить окружающих от возможного вреда и не дать преступнику скрыться с места происшествия», — заявил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Владимир Васенин.

По данным ведомства, мужчина увидел, что полицейский пытается задержать преступника, подбежал к нему и помог удерживать стрелявшего до приезда оперативной группы.

«А в это время Георгий Домолаев обезоружил задержанного и отбросил в сторону находившиеся при нем пистолет и нож», — сообщили в министерстве.

Ранее в среду о задержании открывшего стрельбу в московском МФЦ рассказал актер Илья Артамонов, оказавшийся в МФЦ «Рязанский» во время вооруженного нападения. По словам артиста, сотрудник МВД Домолаев, которому удалось обезвредить преступника, еще до инцидента произвел на него благоприятное впечатление. Актер отметил, что когда полицейский начал заводить руки злоумышленника за спину, он тоже оказал помощь и придавил нападавшего к земле.

«Я считаю, что Домолаев большой молодец, он первым пошел на мужчину — без оружия хотел защитить людей от вооруженного психа», — добавил актер.

Стрельба произошла 7 декабря. В результате происшествия погибли два человека, оба — сотрудники МФЦ, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали. Врачи успешно прооперировали девочку.

По информации «Известий», злоумышленник устроил скандал, после того как его попросили надеть маску на входе. Мужчина, по словам очевидцев, вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

Стрелявшего обезвредил старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, находившийся на рабочем месте без оружия. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, задержан 45-летний житель Москвы. Предварительно это Сергей Глазов.

8 декабря Следственный комитет России опубликовал видео допроса стрелявшего. Он признал свою вину.