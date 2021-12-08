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Футбольные клубы США накажут за отсутствие темнокожих сотрудников

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Руководство североамериканской Главной лиги футбола (MLS) приняло решение ввести правило для приоритетного найма темнокожих кандидатов в качестве сотрудников клуба. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 7 декабря, на сайте организации.

Теперь, согласно новым правилам, в список кандидатов на открытую вакансию должно входить два или более «небелых» кандидата. При этом среди них должен быть темнокожий гражданин.

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Если же клуб не последует рекомендациям MLS, он будет оштрафован на $50 тыс. за первое нарушение, за второе — на $100 тыс., а за последующие — на сумму более $100 тыс.

Ранее, в ноябре, государственный балет Берлина решил приостановить показ постановки «Щелкунчик» из-за «неполиткорректных эпизодов». Отмечалось, что нюансы относятся, в частности, к восточному танцу с гаремными наложницами и солистом, тело которого покрыто темным гримом.

И.о. художественного руководителя труппы Кристиана Теобальд также рассказала, что в оригинальной версии балета двое детей появляются на сцене в гриме, который имитирует темную кожу. Она уточнила, что в настоящее время это называют «блэкфейсинг».

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