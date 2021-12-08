Футбольные клубы США накажут за отсутствие темнокожих сотрудников

Руководство североамериканской Главной лиги футбола (MLS) приняло решение ввести правило для приоритетного найма темнокожих кандидатов в качестве сотрудников клуба. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 7 декабря, на сайте организации.

Теперь, согласно новым правилам, в список кандидатов на открытую вакансию должно входить два или более «небелых» кандидата. При этом среди них должен быть темнокожий гражданин.

Если же клуб не последует рекомендациям MLS, он будет оштрафован на $50 тыс. за первое нарушение, за второе — на $100 тыс., а за последующие — на сумму более $100 тыс.

Ранее, в ноябре, государственный балет Берлина решил приостановить показ постановки «Щелкунчик» из-за «неполиткорректных эпизодов». Отмечалось, что нюансы относятся, в частности, к восточному танцу с гаремными наложницами и солистом, тело которого покрыто темным гримом.

И.о. художественного руководителя труппы Кристиана Теобальд также рассказала, что в оригинальной версии балета двое детей появляются на сцене в гриме, который имитирует темную кожу. Она уточнила, что в настоящее время это называют «блэкфейсинг».