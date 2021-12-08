Дело о хищении бюджетных 8 млн рублей возбудили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о хищении 8 млн рублей при строительстве детской больницы в городе Комсомольск-на-Амуре. Об этом ИА AmurMedia сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ходе проверки ведомства было установлено, что ООО «СК Вита» не выполнил условия контракта, однако предоставил службе заказчика минстроя акты о приемке работ. В них содержались недостоверные сведения об устройстве элементов системы теплоснабжения, монтаже насосного оборудования, внутренней отделке и других работах.

Подрядчику выплатили 8 млн рублей, что повлекло причинение ущерба краевому бюджету, пишет ИА AmurMedia. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Ход расследования находится на контроле прокуратуры.